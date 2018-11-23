У понеділок в Україні подорожчає долар, але подешевшає євро

Офіційний курс НБУ на 26 листопада: 100 USD – 2779,5828 гривні; 100 EUR – 3155,3824 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2779,5828 (23 листопада – 2774,5837)

100 EUR – 3155,3824 (23 листопада – 3163,8578)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,78/27,80 гривні/долар.

Поточні котирування гривні на 2 копійки нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,60/31,62 гривні/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,8033 гривні/долар.