У понеділок в Україні подорожчає долар, але подешевшає євро
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2779,5828 (23 листопада – 2774,5837)
100 EUR – 3155,3824 (23 листопада – 3163,8578)
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,78/27,80 гривні/долар.
Поточні котирування гривні на 2 копійки нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.
Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,60/31,62 гривні/євро.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,8033 гривні/долар.