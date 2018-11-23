Адвокати Коломойського задоволені рішенням Високого суду Лондона щодо відмови розглядати позов «Приватбанку» - коментар

У коментарі для УНІАН спеціалісти юридичної фірми «Fieldfisher» наголошують, що «Приватбанк» штучно будував справу таким чином, аби вона розглядалась саме в Лондоні.

Юристи з компанії «Fieldfisher» надали УНІАН коментар щодо рішення Високого суду Лондона у справі «Приватбанк» проти Ігоря Коломойського та інших. Партнер практики міжнародних суперечок «Fieldfisher» Ендрю Лафферті, який представляв у процесі Коломойського, повідомив: «Ми дуже задоволені за нашого клієнта з того, що суддя прийняв рішення, що наказ про всесвітній арешт активів («ВАА») слід відмінити, і справа має бути відхилена внаслідок значного та навмисного приховування та спотвореного подання інформації до суду позивачем, «Приватбанком», під час слухання, на якому було надано ВАА (і на якому представники відповідачів не були присутні). Суд встановив, що ВАА ніколи не мав бути наданим, і що позивач штучно побудував цю справу таким чином, щоб неправомірно спробувати втягнути до провадження пана Коломойського та пана Боголюбова. Наш клієнт завжди стверджував, що позов Банку є політично вмотивованим та неправомірним, і зазнає невдачі».

«Крім того, ця справа наголосила важливий момент щодо юрисдикції. Лондон є важливим юридичним центром та осередком судових розглядів, і, зрозуміло, що багато хто хоче судитися саме тут. Однак, позивач намагався штучно побудувати справу таким чином, щоб забезпечити, щоб вона розглядалась у Лондоні (де позивач вважав, що має певні судові переваги, такі як можливість отримання ВАА). Суддя Фанкурт визнав, що це є недопустимим та порушує права пана Коломойського та пана Боголюбова, відповідно до статті 6 Луганської конвенції, судитися за місцем проживання», - додав Лафферті.

Раніше УНІАН повідомляв, що Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом "Приватбанку" до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.