У 2019 році пенсії підвищуватимуть двічі: в Раді розповіли деталі держбюджету

У Держбюджеті закладена індексація пенсій двічі на рік.

У Державному бюджеті на 2019 рік закладено два автоматичних підвищення пенсій, а також перерахування для 500 тисяч військових пенсіонерів.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив перший заступник голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко.

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"Зараз в пенсійну реформу закладено автоматичний перерахунок. Тому вже не мають чекати пенсіонери бажання і настрої окремого політика або політиків для того, щоб пенсії перераховувались. Тому з 1 січня – і це закладено в бюджеті, бо так каже закон – 500 тисяч військовослужбовців отримають перерахунок. А з 1 березня більше 10 мільйонів пенсіонерів також отримають перерахунок", - розповів політик.

За його словами, в законі закладена індексація пенсій двічі на рік: формула враховує індекс інфляції, а також реальні надходження до Пенсійного фонду, тобто, якщо збільшуємо надходження до Пенсійного фонду – автоматично збільшуються і пенсії.

Кононенко також додав, що у 2019 році очікується до 9 мільярдів доходів від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, які підуть на підвищення пенсій та інших соціальних виплат.

"Що стосується "євробляхерів". В бюджеті закладено 1 мільярд гривень надходжень від цього розмитнення, який піде в Пенсійний фонд. За розрахунками Мінфіну – і особисто я їх перевіряв, бо цією темою я також переймався – це може бути від 5 до 8 мільярдів гривень. Але Міжнародний валютний фонд підійшов до цього більш консервативно. Тому в бюджеті закладений 1 мільярд гривень, який погоджений з МВФ", - зазначив депутат.