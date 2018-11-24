Карлос Гон розраховував отримати близько $71 мільйона після відходу з Nissan - ЗМІ

На початку тижня Карлос Гон був арештований в Токіо за звинуваченням у наданні неправдивих відомостей Токійській фондовій біржі.

Колишній голова ради директорів Nissan Карлос Гон розраховував після відходу з компанії отримати близько 8 млрд ієн ($71 млн).

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Про це повідомив японський телеканал NHK з посиланням на джерела близькі до розслідування. Саме ця сума становить різницю між офіційним доходом Гона, зазначеним у декларації, і реальним, який, як вважає слідство, він приховував, передає kommersant.

З 2010 року Карлос Гон декларував тільки один з двох мільярдів у рік, побоюючись, що велика сума може бути погано сприйнята суспільною думкою. Решту грошей він розраховував отримати після відходу з компанії в якості бонусів до вихідної допомоги і за контрактами за консультативні послуги.

Як повідомляв УНІАН, на початку тижня Карлос Гон був арештований в Токіо за звинуваченням у наданні неправдивих відомостей Токійській фондовій біржі. Як показала внутрішня перевірка Nissan, украй популярний в Японії топ-менеджер, який вважався спасителем усіх трьох акціонерів альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, занижував розмір своєї зарплати в корпоративній звітності. Пізніше Nissan звільнила Гона з посади голови правління.