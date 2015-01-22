Європейський центробанк оголосив про старт скупки активів на €60 млрд щомісячно

ЄЦБ оголосив про початок розширеної програми купівлі активів на суму €60 млрд щомісяця, передає Bloomberg.

Читайте такожОбвал євро поки що в інтересах європейського Центробанку і бізнесу єврозони - експертиПрезидент Європейського центрального банку Маріо Драгі по заверешенню засідання ЄЦБ у четвер, 22 січня, заявив, що програма передбачає купівлю як приватних, так і державних цінних паперів на суму до €60 в місяць, щоб стимулювати зростання економіки ЄС і протистояти дефляції. Купівля активів триватиме до кінця вересня 2016 року.

Крім того,Європейський центробанк за підсумками засідання в четвер, 22 січня, залишив процентні ставки без змін, передає Reuters.

Таке рішення банку було очікуваним після того, як він знизив ставки до рекордних мінімумів у вересні 2014 року.

Читайте такожFrankfurter Allgemeine: Давос і початок кінцяЄЦБ залишив ключову ставку на позначці 0,05 відсотка річних, депозитну ставку - на рівні мінус 0,20 відсотка річних, а кредитну ставку - на рівні 0,30 відсотка річних.