Товарообіг між Україною та Латвією за 9 місяців зріс майже на половину - Порошенко

Наступного року відбудеться засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Товарообіг між Україною та Латвією за 9 місяців 2018 року зріс на 43%.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив на спільній з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом прес-конференції у Києві.

Порошенко окремо підкреслив економічну співпрацю між Україною та Латвією.

«Ми бачимо, що цифри кажуть самі за себе, – за 9 місяців 2018 року зростання взаємного товарообігу відбулося на 43%», - зауважив він.

За словами глави Української держави, «це є яскравим свідченням того, що в обох країнах створені максимально (сприятливі – УНІАН) умови, щоб бізнес відкривав нові ринки, виходив на нові ринки».

Президент зазначив, що для України надзвичайно важливим є відкриття європейських ринків, оскільки Росія застосувала ембарго до українських товарів.

Також Порошенко позитивно оцінив співпрацю з Латвією у транспортній сфері.

«Гарним прикладом може бути спільний проект «Потяг чотирьох столиць», який об’єднує, в тому числі, Київ та Ригу. Це також приклад нашої ефективної взаємодії», - додав він.

«Подальшим розвитком нашої практичної взаємодії може слугувати проведення наступного року засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. Ми домовились про те, що ми зробимо кроки для прискорення проведення засідання цієї комісії», - резюмував президент.