Резерви Росії скоротилися за тиждень майже на $7 млрд

За підсумками грудня 2014 року золотовалютні резерви РФ знизилися на 33,42 мільярда доларів, передає Lenta.ru.

25 грудня ЦБ пояснив, що резерви скорочуються через надання валютних кредитів банкам.

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Представник регулятора тоді заявляв, що гроші надавалися на аукціонах валютного РЕПО, а також за операціями «валютний своп». Ці кошти повернуться у резерви, пояснили у ЦБ.

Крім того, на скорочення резервів вплинула валютна переоцінка через зміцнення долара щодо євро.

Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародні резерви Росії за тиждень з 19 по 26 грудня скоротилися на $10 млрд.