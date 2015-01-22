МВФ поки що не визначив дату засідання Ради директорів щодо України

Під час цього засідання може бути ухвалене рішення про задоволення прохання української влади про нову довгострокову програму кредитування української економіки, що включає механізм розширеного фінансування EFF.

Читайте такожМВФ розгляне прохання України про збільшення фінансування - Лагард

Про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні повідомив заступник голови департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Вільям Мюррей.

«Поки що дати засідання Ради немає. Місія зараз працює в Києві, вони ведуть переговори, оцінки, - сказав Мюррей. - Остаточно рішення щодо програми у будь-якому випадку прийматиме Рада директорів. І поки що у нас немає ніяких інших деталей. Якщо рішення про програму буде прийняте, вона буде профінансована».

Як повідомляв УНІАН, Україна та МВФ підписали дворічну програму співпраці у квітні 2014 року загальним обсягом фінансування 17 млрд дол. У 2014 році Україна отримала від МВФ два транші кредиту загальним обсягом 4,6 млрд дол., що склало половину загального пакету фінансової допомоги, отриманої нашою країною протягом 2014 року. Чергова місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну 8 січня і розпочала роботу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко розраховує на нову програму співпраці з МВФ у кінці січня, про що він заявив 21 січня на форумі в Давосі. Водночас директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Міжнародний валютний фонд отримав прохання від влади України про підписання нової довгострокової програми співпраці замість існуючої програми stand-by і готовий розглянути її під час засідання Ради директорів Фонду.

Рішення МВФ є вкрай необхідним не лише для отримання фінансування по лінії Фонду, але також для отримання доступу до додаткових пакетів фінансової допомоги з боку інших кредиторів - Світового банку, ЄБРР, а також допомоги уряду США, країн ЄС та Японії. У січні 2015 голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив про готовність ЄС надати Україні 1,8 млрд євро, уряд США заявив про готовність надати держгарантії на 2 млрд дол. Ще близько 500 млн євро виділив Україні уряд Німеччини. Пакет допомоги у 300 млн дол. виділив уряд Японії.

У 2014 році Україна отримала 9 млрд дол. фінансової допомоги із різних джерел, виплативши водночас 14 млрд дол. зовнішніх зобов'язань. У 2015 році обсяг зовнішніх зобов'язань, необхідних для виплати, складе близько 11 млрд дол. Причому обсяг необхідного зовнішнього фінансування для України складає близько 15 млрд дол.