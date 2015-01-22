Нова програма співпраці дозволить Україні уникнути реструктуризації боргу - МВФ

Нова програма співпраці України із її ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом, можливість підписання якої була озвучена у Давосі (Швейцарія) президентом України Петром Порошенком і директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, дозволить Києву уникнути необхідності реструктуризувати борги, але потребує глибоких структурних реформ. Про це заявив під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заступник голови департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Вільям Мюррей.

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«Питання реструктуризації боргу, обслуговування боргу зараз обговорює місія Фонду, яка працює в Києві. Поки що у нас немає яких-небудь заяв звідти, але ми розуміємо, що необхідність поліпшення фінансового стану, досягнення середньострокової стабільності очевидна, - сказав Мюррей. - У зв'язку з цим дуже важливо те, що ми обговорюємо можливість переключитися на нову програму, що включає механізм розширеного фінансування EFF. Але її головний меседж не у збільшенні фінансування, а у необхідності глибоких структурних реформ, болючих і складних».

Як наголосив Мюррей, нова програма надасть уряду можливість гнучко реагувати на ситуацію.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко розраховує на нову програму співпраці з МВФ до кінця січня, про що він заявив 21 січня у Давосі. Водночас директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Міжнародний валютний фонд отримав прохання від влади України про підписання нової довгострокової програми співпраці замість існуючої програми stand-by і готовий розглянути її під час засідання Ради директорів Фонду. Також сьогодні повідомлялося, що МВФ поки що не визначив дату засідання Ради директорів щодо України.

Довідка УНІАН. Україна та МВФ підписали дворічну програму співпраці у квітні 2014 року загальним обсягом фінансування 17 млрд дол. У 2014 році Україна отримала від МВФ два транші кредиту загальним обсягом 4,6 млрд дол., що склало половину загального пакету фінансової допомоги, отриманої нашою країною протягом 2014 року. Чергова місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну 8 січня і розпочала роботу.

У 2015 році обсяг зовнішніх зобов'язань, необхідних для виплати, складе близько 11 млрд дол. Причому обсяг необхідного зовнішнього фінансування для України, визначений експертами, складає близько 15 млрд дол. На поточний момент резерви Нацбанку становлять близько 7 млрд дол.