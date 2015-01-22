Гривня на міжбанку знизилася до 16,27 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок був активний.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,42/18,65 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2490/0,2520 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8535 грн/дол., до цього часу було укладено 226 угод, обсяг торгів склав 186,05 млн дол.

Нагадаємо, вчора гривня на міжбанку зросла до 16,18 за долар.