Гривня на міжбанку знизилася до 16,27 за долар
17:51, 22 січня 2015Фінанси
704
У четвер, 22 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,07/16,27 грн/дол. проти 16,02/16,22 грн/дол. на відкритті торгів.
Гривня трохи знизилася на міжбанку / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок був активний.
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,42/18,65 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2490/0,2520 грн/рубль.
Читайте такожНБУ за рік утричі збільшив продаж валюти на міжбанку - до $9 млрд
За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8535 грн/дол., до цього часу було укладено 226 угод, обсяг торгів склав 186,05 млн дол.
Нагадаємо, вчора гривня на міжбанку зросла до 16,18 за долар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter