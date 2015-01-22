Початок обміну валютами з Китаєм зменшить тиск на гривню - голова НБУ

Це має дозволити знизити попит імпортерів на іноземну валюту і зменшити тиск на курс гривні.

Згідно з повідомленням Нацбанку у мережі Facebook, про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

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«Це сприятиме стабілізації ситуації в економіці і зменшенню попиту імпортерів на іноземну валюту», - наводяться в повідомленні слова голови НБУ.

За її словами, своп-лінію можна буде використовувати для фінансування торгових контрактів, що надасть відчутну підтримку приватному сектору під час здійснення зовнішньоторговельних операцій, пом'якшить ризики для обмінного курсу, зменшить тиск на валютний попит з боку імпортерів.

"За стабілізації ситуації та підтримки наших іноземних донорів та партнерів ми прогнозуємо зміцнення гривні у середньостроковій перспективі", - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Китай домовилися про взаємний обмін валютами гривнею і юанем (своп-лінію) на суму, еквівалентну 2,4 млрд дол. Відповідні домовленості були досягнуті між президентом України Петром Порошенком прем'єр-міністром Китаю Лі Кэцяном під час зустрічі в Давосі (Швейцарія).

Національний банк України і Народний банк Китаю (НБК) у червні 2012 року у Пекіні підписали трирічну валютну операцію своп на загальну суму 15 млрд юанів (2,36 млрд дол.).

Обсяг експортних операцій із Китаєм у січні-листопаді 2014 року склав 2,4 млрд дол., імпорту - 4,9 млрд дол.