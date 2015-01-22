Російський рубль зміцнився завдяки рішенню ЄЦБ про викуп активів на €60 млрд щомісяця

Податковий період допоміг рублю зміцнитися до тижневих максимумів, передає Прайм.

Курс долара розрахунками "завтра" до 17.47 знижувався на 1,1 рубля - до 64,3 рубля, курс євро - на 2,1 рубля, до 73,6 рубля, слідує з даних Московської біржі.

Вартість нафти марки Brent до цього часу знижувалася на 0,6% - до 48,75 долара за барель.

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Рубль протягом більшої частини торгів переважно зростав до долара і більшою мірою - до євро. Невпевнена курсова динаміка першої половини дня змінилася впевненим зростанням рубля, який досить швидко зміцнився більше ніж на 50 копійок проти основних резервних валют. Цьому сприяло короткочасне перевищення нафтою марки Brent психологічно значимого рівня ціни у 50 доларів за барель.

Нафта зростала в очікуванні рішення ЄЦБ за програмою кількісного пом'якшення, що передбачає викуп регулятором цінних паперів з ринку. Однак саме оголошення рішення призвело до зворотного ефекту: нафта пішла вниз на факті очікуваної події і опустилася нижче 50 доларів.

ЄЦБ заявив про запуск від березня 2015 року програми кількісного пом'якшення монетарної політики. Регулятор буде викуповувати з ринку цінних паперів на 60 мільярдів євро на місяць. Програма триватиме до вересня 2016 року. Причому ЄЦБ готовий викуповувати і грецькі держоблігації.

На цьому тлі курс євро до долара оновив у четвер мінімум з осені 2003 року (1,1452 долара за євро). Експерти очікують швидкого початку підвищення облікової ставки ФРС США після того, як у другій половині 2014 року в Америці була згорнута програма QE3 з аналогічними параметрами.

Тим не менше, рубль посилив увечері зростання до долара та євро і вийшов на тижневий максимум до бівалютного кошика, досягнувши 64,16 рубля за долар і 73,5 - за євро.

Допомогу рублю надає податковий період в РФ, коли традиційно зростає попит на російську валюту.