Корея хоче інвестувати в LNG-термінали та спільне з Україною виробництво швидкісних поїздів

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України за підсумками зустрічі міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського і посла Республіки Корея в Україні Сол Кен Хуна.

За словами представників міністерства, корейська сторона також виявила інтерес до співпраці у сфері зернових терміналів у морських портах та розвитку метрополітену у Дніпропетровську.

За інформацією прес-служби, під час зустрічі з послом Кореї Пивоварський наголосив на важливості надходження інвестицій в економіку України, зокрема, в інфраструктурні об'єкти.

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«Ми дуже «голодні» до інвестицій. За прогнозами експертів, Україна збільшить експорт зерна вдвічі за три роки. Тому ми зобов'язані розвивати інфраструктуру - портову, залізничну, дорожню, щоб забезпечити цей експорт», - зазначив міністр.

За його словами, Мінінфраструктури розглядає різні механізми залучення інвестицій у транспортний сегмент. На основі державно-приватного партнерства планується розвивати дорожню мережу, порти, а після реформування «Укрзалізниці» з'явиться можливість інвестувати в рухомий склад, зношення якого вже сягає 90%.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинно було координувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. У січні 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування проекту «LNG-термінал», згідно з яким проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже у 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України у проекті становитиме 25%+1 акція.