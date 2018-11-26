Рубль і російські індекси падають на тлі агресії Росії в Керченській протоці

До кінця першої години торгів курс євро на Московській біржі зріс більш ніж на 60 коп., досягнувши на максимумі позначки 75,65 руб.

Торги валютою на Московській біржі в понеділок, 26 листопада, відкрилися зниженням курсу рубля до долара і євро на тлі агресії Росії в Керченській протоці.

Читайте такожОпубліковано відео захоплених українських кораблів в окупованій Керчі

До кінця першої години торгів курс євро на Московській біржі зріс більш ніж на 60 коп., досягнувши на максимумі позначки 75,65 руб. Одночасно з цим курс долара піднявся до 66,61 руб., що на 41,5 коп. вище за рівень закриття попередніх торгів, передає РБК.

Основні фондові індекси Московської біржі вранці 26 листопада знижуються. Індекс МосБіржі на мінімумі досяг позначки 2284,3 пункту, що на 2,5% нижче за рівень закриття попередніх торгів. Нижче позначки 2300 пунктів значення індексу знизилося вперше з 30 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада російські кораблі відкрили вогонь по українським. Три українські судна були захоплені і доставлені в порт Керч.

Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік від Керченської протоки 6 українських військовослужбовців отримали поранення.

На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб для створення умов щодо відсічі збройної агресії.