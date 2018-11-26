Підозрюваний у корупції екс-голова ДФС Продан заявив, що повернувся до України

13 листопада на своїй сторінці у Facebook Продан написав, що не може приходити на допити до САП, оскільки перебуває за кордоном на лікуванні.

Підозрюваний у незаконному збагаченні колишній в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявив, що повернувся до України.

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Про це Продан написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно повернувся до Києва. Курс лікування видався складним. Три хірургічні втручання під наркозом... Лікування ще триває, але тепер не мушу перебувати у медичному закладі", - написав він.

Продан також назвав оприлюднену напередодні у ЗМІ "переписку Продана з довіреною особою" фейковою.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці розслідують ймовірні правопорушення Продана.

29 серпня ТСН.ua з власних джерел у САП стало відомо, що генпрокурор передав до антикорупційної прокуратури частину матеріалів кримінального провадження, що стосуються Продана. За даними джерела, йдеться про нібито придбання і будівництво нерухомості через підставних осіб в Україні і Туреччині.

5 вересня Продан за власним бажанням звільнився з ДФС і повідомив про намір взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника фіскальної служби.

13 листопада на своїй сторінці у Facebook Продан написав, що не може приходити на допити до САП, оскільки перебуває за кордоном на лікуванні.

16 листопада у САП повідомили про вручення підозри Продану у незаконному збагаченні (ч.3 ст.368-2 ККУ).

Продан підозрюється у набутті за час роботи «на посадах в.о. заступника та голови ДФС» з липня 2016 року по червень 2018 року у власність понад 89 млн грн, за які «для його особистого користування придбано низку об’єктів нерухомого майна і транспортних засобів».

З метою приховування належності дійсного власника реєстрація права власності здійснювалась на близьку особу. Серед придбаних об’єктів: 2 квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу загальною вартістю 3,4 млн грн.

Також слідством перевіряється причетність Продана до придбання інших об’єктів нерухомості у Києві та люксових автомобілів.

Продан запевняв, що повернеться в Україну з-за кордону, куди виїхав для проведення медобстеження, та зможе «довести свою невинуватість чи то на стадії досудового розслідування, чи вже в суді».

19 листопада стало відомо, що Продана, викликають на 20 листопада до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. При цьому керівник САП Назар Холодницький зауважив, що Продана неодноразово викликали в прокуратуру, але він так і не з’явився.

***Уряд призначив Продана виконувачем обов'язків голови ДФС у липні 2016 року. У 2014-2016 роках він очолював Головне управління ДФС у Вінницькій області.