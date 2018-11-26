Гройсман розповів про перспективи економіки в умовах воєнного стану

За словами прем'єра, Україна повинна мобілізувати всі можливості держави, щоб захистити свою територіальну цілісність.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що Кабінет міністрів зробить все необхідне для забезпечення економічної стабільності в державі на випадок введення воєнного стану строком на 60 діб через ситуацію в Азовському морі.

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Так він прокоментував рекомендацію Ради національної безпеки і оборони України про введення воєнного стану, передає прес-служба Кабміну.

«Все, що стосується національної економіки, зростання - будемо забезпечувати і далі. Ми збережемо спокій та порядок. І забезпечимо ресурси, аби захистити державу», - цитує Гройсмана прес-служба уряду.

За словами прем'єра, Україна має мобілізувати всі можливості держави, щоб захистити свою територіальну цілісність.

«Якщо потрібно приймати рішення, які не обмежують права і обов’язки людей, а з іншого боку мобілізують резерви держави, аби захистити кордони і цілісність, це треба зробити. Ми 5 років є об’єктом агресії - і прихованої, і неприхованої. І те, що сьогодні відбулося – неприпустимо. Вважаю, що має бути мобілізований весь цивілізований світ, аби цьому дикунству поставити крапку. Ніхто не дав права не поважати закон, посягати на територіальну цілісність держави», - цитує прем'єра прес-служба уряду.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак прикордонний корабель РФ "Дон", всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі "неправомірно" зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

У командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

За інформацією начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, не отримавши до 17:00 інформацію щодо можливості проходу через протоку, кораблі ВМС України прийняли рішення повертатися в пункт постійного базування - в Одесу. "При проході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 кілометрів на південний схід від Керчі, кораблі, які супроводжувалися судами і кораблями РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження", - розповів Муженко. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийняте рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії.

Голова ВР Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту через агресію Російської Федерації біля Керченської протоки на сьогодні, 26 листопада, на 16:00.