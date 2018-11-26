Україна зможе продовжити співпрацю з МВФ у разі введення воєнного стану

За словами джерела в уряді, у Фонду немає формальних заборон для співробітництва з країнами у стані воєнних конфліктів.

У разі запровадження воєнного стану Україна зможе продовжити співробітництво з Міжнародним валютним фондом, оскільки у Фонду немає формальних заборон для співробітництва з країнами у стані воєнних конфліктів.

Читайте такожГройсман розповів про перспективи економіки в умовах воєнного стану

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді, посилаючись на офіційні документи Фонду.

«У Фонду немає формальних юридичних заборон, що перешкоджають продовженню співробітництва в таких умовах», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, МВФ уже співпрацював із низкою країн, на території яких розгорталися воєнні конфлікти.

У постійному Представництві МВФ в Україні поки офіційні коментарі на запит УНІАН не надали.

Напередодні інциденту в Азовському морі міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Кабінет міністрів і парламент виконали попередні умови для старту нової 14-місячної програми stand-by з Міжнародним валютним фондом обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду.

Як нагадує “ЄвроМайдан”, 22 липня 2014 року президент України Петро Порошенко заявив, що виступає проти введення воєнного стану в країні.

"У воєнному стані заборонено постачання зброї, продукції подвійного призначення, а нам треба виграти війну", - підкреслив президент.

Крім того, за словами президента, під час воєнного стану стає неможливою підтримка держави міжнародними фінансовими інституціями.

"Країнам у стані війни МВФ не дає грошей. Про це ніхто не думає, коли ставить сьогодні питання про воєнний стан", - сказав тоді Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, протаранив український рейдовий буксир.

Згодом при проході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 кілометрів на південний схід від Керчі, кораблі, які супроводжувалися судами і кораблями РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова парламенту Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.