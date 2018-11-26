НБУ терміново зібрав керівників найбільших банків

Раніше голова НБУ Яків Смолій запевнив, що можливе введення воєнного стану не вплине на роботу банківської системи України.

Національний банк України проводить позапланову зустріч з керівниками найбільших банків щодо можливого введення в Україні воєнного стану. Про це УНІАН повідомило джерело в НБУ.

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«У нас з 12.00 буде зустріч з банками для розуміння, як система реагуватиме на це рішення», - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що офіційно коментувати наслідки зарано, оскільки все залежить від конкретного рішення Верховної Ради.

Раніше голова НБУ Яків Смолій під час засідання Ради національної безпеки і оборони України у Києві запевнив, що можливе введення в країні воєнного стану не вплине на роботу банківської системи України.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" та катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом при проході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, приблизно на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, кораблі, які супроводжувалися судами і кораблями РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16.00.