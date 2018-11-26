У Нацбанку розповіли, що буде з валютним ринком у разі введення воєнного стану

НБУ не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектора у разі введення воєнного стану.

Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектора України в разі введення воєнного стану і не має підстав для введення адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках.

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Про це йдеться в коментарі НБУ, яким регулятор підтвердив проведення правлінням регулятора на чолі з Яковом Смолієм позачергової зустрічі з керівниками найбільших 40 банків країни.

«Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору у разі запровадження воєнного стану. Ліквідність банківського сектору становить близько 75 млрд грн, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування, - наводяться в повідомленні слова Смолія. - Відтак, Національний банк не має підстав для запровадження адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках».

У НБУ відзначили, що за необхідності банки можуть, як і раніше, користуватися стандартними інструментами підтримки ліквідності та інструментом екстреної підтримки ліквідності ELA.

«Також ми продовжуємо уважно слідкувати за розвитком ситуації на валютному ринку та готові здійснювати валютні інтервенції у разі потреби, щоб не допускати різких "стрибків" курсу під тиском психологічних чинників. Національний банк має для цього достатньо ресурсів та інструментів. Наразі обсяг міжнародних резервів сягає 17,8 млрд доларів», - додав Смолій.

Правління НБУ закликало учасників ринку докласти максимум зусиль для забезпечення функціонування банківського сектора в робочому режимі і мінімізації можливих ризиків в умовах воєнного стану.

У свою чергу, топ-менеджери українських банків підтвердили готовність забезпечувати безперебійне проведення платежів, інкасації та поповнення банкоматних і термінальних мереж.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія з допомогою танкера, який «сів на мілину», блокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру «Яни Капу» і двом катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» в порушення Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, протаранив український рейдовий буксир.

Згодом при проході українських кораблів із зони очікування до пункту постійного базування в районі 40 кілометрів на південний схід від Керчі вони були заблоковані кораблями РФ, які їх супроводжували, і які відкрили вогонь на ураження. Шестеро українських військовослужбовців отримали поранення, інші члени екіпажів потрапили в полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати введення воєнного стану в країні терміном на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.