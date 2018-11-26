Військове становище не вплине на соцвиплати - Розенко

Віце-прем'єр-міністр підкреслив, що уряд не допустить жодних збоїв у системі соціальних виплат громадянам.

В разі можливого введення військового положення, всі соціальні платежі, допомоги, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно і в повному обсязі.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко на своїй сторінці в Facebook.

"Щоб припинити спекуляції на цій чутливій темі, кілька слів про вплив можливого введення військового стану на систему соціальних виплат в державі. Враховуючи стабільну і прогнозовану фінансово-економічну ситуацію в країні, всі соціальні платежі, допомоги, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно, в повному обсязі і без будь-яких обмежень", - зазначив він.

За словами Розенка, уряд не допустить жодних збоїв у системі соціальних виплат громадянам.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія з допомогою танкера, "сів на мілину", заблокувала прохід в Керченську протоку українського буксира "Яни Капу" і двох катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь у відповідності з міжнародними нормами, однак прикордонний корабель РФ "Дон" протаранив українське рейдовий буксир - всупереч Конвенції ООН по морському праву і Договором між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів з зони очікування в пункт постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися судами РФ, були обстріляні, заблоковані і за ним було використано озброєння на поразку. Шість українських військовослужбовців поранені, інші члени екіпажів потрапили в полон.

Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення запропонувати ввести військовий стан в країні терміном на 60 діб для створення умов по відбиттю збройної агресії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.