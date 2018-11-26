НБУ зобов'язав банкірів у разі воєнного стану забезпечити всі банкомати готівкою

Топ-менеджери банків підтвердили готовність.

Національний банк України закликав банкірів при введенні воєнного стану забезпечити безперебійне проведення платежів, інкасації, поповнення готівкою банкоматних і термінальних мереж.

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Про це йдеться в коментарі НБУ про проведення правлінням регулятора на чолі з Яковом Смолієм позачергової зустрічі з керівниками найбільших банків країни.

Зазначається, що Нацбанк закликав керівників банків докласти максимум зусиль для забезпечення функціонування банківського сектору в робочому режимі і мінімізації можливих ризиків в умовах воєнного стану.

"Топ-менеджери українських банків підтвердили готовність, як і раніше, забезпечувати безперебійне проведення платежів, інкасації та поповнення банкоматних і термінальних мереж", - повідомили в НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони запропонував ввести воєнний стан в Україні у зв'язку з інцидентом 25 листопада в Азовському морі з нападом російських прикордонних суден на судна Збройних сил нашої країни.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.