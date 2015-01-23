Платіжна система PayPal припиняє обслуговувати клієнтів в окупованому Росією Криму

Американська платіжна система PayPal припиняє обслуговувати клієнтів, які проживають на території півострова Крим, повідомили ТАСС у прес-службі PayPal.

"Будучи глобальною компанією, що надає фінансові послуги, ми робимо все можливе для того, щоб відповідати законодавству по всьому світу. Водночас ми повинні постійно надавати своїм клієнтам високий рівень сервісу. На жаль, у даний час ми не можемо надавати свої послуги клієнтам у Криму. Ми приносимо вибачення за будь-які незручності, з цим пов'язані. Зараз ми інформуємо про це наших клієнтів, і служба підтримки PayPal готова допомогти, якщо виникають питання", - повідомили у прес-службі PayPal.

Читайте такожМіжнародна система PayPal обмежила електронні платежі в Росії Платіжна система PayPal є дочірнім підприємством американського інтернет-аукціону eBay і дозволяє оплачувати рахунки і здійснювати покупки в онлайн-магазинах. У даний час PayPal налічує більше 100 млн активних користувачів у 190 країнах світу і працює з 25 світовими валютами.