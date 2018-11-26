Чистий прибуток Укргазбанку досяг вже 538 мільйонів гривень

У банку прогнозують, що чистий прибуток фінустанови за 2018 рік перевищить запланований показник більше ніж у 650 мільйонів гривень.

За 10 місяців 2018 року чистий прибуток Укргазбанку склав 538 мільйонів гривень, що майже на 20% перевищує встановлений бюджетом та затверджений Наглядовою радою Банку запланований показник.

Про це повідомила прес-служба банку.

У цілому, як прогнозують у банку, чистий прибуток фінустанови за 2018 рік значно перевищить запланований показник у більше ніж 650 млн грн.

Завдяки реалізації нових проектів, розширенню бази надійних позичальників і зваженій кредитній політиці банку за звітній період активи Укргазбанку зросли до 84,8 млрд грн.

Нагадаємо, 94,94% статутного капіталу Укргазбанку належить державі в особі Міністерства фінансів України. 3 2015 року Укргазбанк входить до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (постанова №83 Кабінету Міністрів України). Також, Укргазбанк на сьогодні є єдиним державним банком, що входить у ТОП-5 найстійкіших банків України.