Міжнародний арбітраж зобов'язав Росію виплатити "Ощадбанку" $1,3 мільярда за окупацію Криму

Після отримання рішення "Ощадбанк" почне вживати всіх можливих заходів для стягнення коштів з Російської Федерації.

Міжнародний арбітраж прийняв безпрецедентне рішення про стягнення з Російської Федерації на користь українського державного "Ощадбанку" 1,3 мільярда доларів в якості компенсації збитків в результаті анексії Криму.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку, посилаючись на рішення Арбітражного суду в Парижі від 26 листопада 2018 року, слухання якого відбулося відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року.

Зазначається, що сума відшкодування становитиме 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки, що будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

У банку підкреслили, що арбітражне рішення є остаточним і обов'язковим для сторін, при цьому сторони зобов'язані виконувати рішення без зволікання.

Також у банку повідомили, що рішення арбітражу стало результатом більш ніж чотирирічних зусиль команди фінустанови і його юридичних радників - компанії Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP та українського юридичного радника Астерс Консалт.

"Сьогодні ми отримали офіційне повідомлення про перемогу! Важко уявити повідомлення, в якому ми би потребували зараз більше ніж в цьому. Враховуючи те, як розвиваються наші відносини з агресором, ця перемога має надзвичайне значення не тільки для нас, але і для всієї України", - прокоментував подію голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.

Також повідомляється, що після отримання рішення арбітражу в установленому порядку "Ощадбанк" почне вживати всіх можливих заходів для стягнення коштів з Російської Федерації, а також буде активно домагатися виконання рішення щодо активів Росії у відповідних юрисдикціях по всьому світі.

Довідка УНІАН. У березні 2014 року в результаті невизнаної світом референдуму, що пройшов в Автономній Республіці Крим, Україна тимчасово втратила півострів. Кремль включив його до складу Російської Федерації.

З 7 серпня 2014 року Національний банк України зобов'язав банки країни призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українськими властями.

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.