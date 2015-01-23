Програми "кількісного пом'якшення" недостатньо для пожвавлення єврозони - МВФ

План Європейського центробанку щодо скупки держоблігацій підтримає економіку єврозони, але його буде недостатньо, заявила 23 січня глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, передає Reuters.

Читайте такожЄвропейський центробанк оголосив про старт скупки активів на €60 млрд щомісяцяВона закликала уряди до проведення структурних реформ.

"Це має допомогти, але цього буде недостатньо, щоб оживити європейську економіку і підстьобнути зростання, - сказала Лагард у відповідь на заяву ЄЦБ про те, що він закачає мільярди євро в економіку єврозони. - Нам потрібні глибокі структурні реформи, які підтримають конкурентоспроможність".

"Ми подивимося, чи це спрацює, - сказала Лагард телеканалу France2 у відповідь на питання про програму ЄЦБ. - Головне - довіра. Існує серйозний ризик, проти якого діє ЄЦБ - ризик дуже слабкої інфляції або навіть дефляції".

Читайте такожКурс євро до долара тримається поблизу 11-річного мінімуму напередодні засідання ЄЦБЯк повідомляв УНІАН, ЄЦБ 22 січня оголосив про початок розширеної програми купівлі активів на суму €60 млрд щомісяця. Програма передбачає купівлю як приватних, так і державних цінних паперів, щоб стимулювати зростання економіки ЄС і протистояти дефляції. Купівля активів триватиме до кінця вересня 2016 року.