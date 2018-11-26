Долар в столичних обмінниках подорожчав до 29 гривень (відео)
18:15, 26 листопада 2018Фінанси
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Банки відреагували на можливе введення військового стану в країні, опустивши курс гривні до долара та євро.
Ілюстрація REUTERS
Вартість долара в обмінних пунктах київських сьогодні, 26 листопада, зросла до 28,80 - 29,00 гривні, євро – до 32,20 гривні.
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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,50 гривні, євро - за 32,25 гривні за одну грошову одиницю.
Детальніше дивіться у відео:
Гривня падає: банки відреагували на можливе введення воєнного стану
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, національна валюта України знецінилася на міжбанківському валютному ринку на новинах про можливе введення військового стану на 15 копійок – до 27,88/27,91 гривні/долар.
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