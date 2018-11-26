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Долар в столичних обмінниках подорожчав до 29 гривень (відео)

18:15, 26 листопада 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,50 гривні, євро - за 32,25 гривні за одну грошову одиницю.

Детальніше дивіться у відео:

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, національна валюта України знецінилася на міжбанківському валютному ринку на новинах про можливе введення військового стану на 15 копійок – до 27,88/27,91 гривні/долар.

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Новина в сюжеті: Введення воєнного стану в Україні
Теги: #курс гривні#курс євро#курс долара в Україні