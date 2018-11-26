Долар в столичних обмінниках подорожчав до 29 гривень (відео)

Банки відреагували на можливе введення військового стану в країні, опустивши курс гривні до долара та євро.

Вартість долара в обмінних пунктах київських сьогодні, 26 листопада, зросла до 28,80 - 29,00 гривні, євро – до 32,20 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,50 гривні, євро - за 32,25 гривні за одну грошову одиницю.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, національна валюта України знецінилася на міжбанківському валютному ринку на новинах про можливе введення військового стану на 15 копійок – до 27,88/27,91 гривні/долар.