Голова ДФС розраховує залучити в бюджет 3 млрд гривень від податкового компромісу

Введення механізму податкового компромісу для суб'єктів господарювання України дасть змогу залучити до бюджету в 2015 році до 3 млрд грн, повідомив під час прес-конференції в Києві голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус.

«Закон набув чинності. У нас уже черга, з'явилися перші процеси. У нас є на все про все близько 160 днів. Ми очікуємо мільярдних надходжень – 1-3 млрд грн чекаємо точно», - сказав Білоус.

Як повідомляв УНІАН, процедуру податкового компромісу як старту нових відносин між державою і бізнесом, який змушений з огляду на багато обставин працювати зокрема поза рамками правового поля, запропонував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у квітні 2014 року. Але ухвалити законодавче рішення тоді не вдалося. Водночас голова ДФС Білоус відзначав, що через затримки бюджет втратив значні кошти. Тільки в грудні 2014 року збір коштів, у разі ухвалення закону, за даними ДФС, міг становити до 1 млрд грн. За словами Білоуса, станом на кінець 2014 року перелік компаній, готових використовувати процедуру податкового компромісу, налічував 188 позицій.

Закон про особливості уточнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток, а також застосування механізму податкового компромісу був ухвалений парламентом наприкінці грудня 2014 року і набув чинності 17 січня – після підписання документа президентом країни.

Згідно з ухваленими нормами, йдеться про уточнення податкових зобов'язань станом на 1 квітня 2014 року. Платники податків, які бажають застосувати процедуру податкового компромісу, самі визначають суму донарахувань до бюджету, декларують її і сплачують лише 5% від задекларованого. При цьому 95% несплачених податків вважаються «списаними». Термін, за який платники податків можуть прийняти рішення про використання податкового компромісу, становить 90 днів з моменту набуття чинності ухваленого закону. Сама процедура компромісу – з урахуванням декларування й виплати податків – 70 днів. Процедуру податкового компромісу можна застосовувати навіть в умовах проведення податкової перевірки.