Валюта дорожчає – Нацбанк ослабив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 27 листопада: 100 USD – 2789,8447 гривні; 100 EUR – 3170,1005 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2789,8447 (26 листопада – 2779,5828)

100 EUR – 3170,1005 (26 листопада – 3155,3824)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,88/27,91 гривні/долар, що на 15 копійок нижче рівня закриття попередніх торгів.

Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, гривня знецінилася під дією новин про можливе введення воєнного стану в Україні.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,65/31,68 гривні/євро.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони запропонував ввести воєнний стан в Україні у зв'язку з інцидентом 25 листопада в Азовському морі з нападом російських прикордонних суден на судна Збройних сил нашої країни.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення сьогодні, 26 листопада, о 16:00.