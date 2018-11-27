МВФ офіційно підтвердив відсутність обмежень для продовження співпраці з Україною після ведення воєнного стану

Фонд сподівається на невідкладну деескалацію поточної ситуації.

Міжнародний валютний фонд офіційно підтвердив відсутність юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною після ведення воєнного стану.

Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, переданій УНІАН.

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«Ми спостерігаємо за останніми подіями, включно із введенням воєнного стану, і сподіваємося на невідкладну деескалацію поточної ситуації. МВФ не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною у цій ситуації», - зазначив Люнгман сьогодні, 26 листопада.

Раніше джерело в українському уряді повідомило УНІАН, що у разі запровадження воєнного стану Україна зможе продовжити співробітництво з МВФ, оскільки Фонд не має формальних заборон для співробітництва з країнами у стані воєнних конфліктів.

Напередодні інциденту в Азовському морі міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Кабінет міністрів і парламент виконали попередні умови для старту нової 14-місячної програми stand-by з Міжнародним валютним фондом обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада, 26 листопада, ухвалила закон про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» терміном 30 діб на територіях низки областей, розташованих уздовж російського кордону та придністровської ділянки україно-молдовського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Рішення було прийнято за рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України у відповідь на відкриту агресію прикордонників Російської Федерації стосовно українських суден у спільній акваторії Азовського моря у неділю, 25 листопада.