Гройсман не бачить підстав для економічної кризи

Про це прем'єр сказав під час виступу на засіданні парламенту щодо запровадження в Україні тимчасового військового положення.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на сьогоднішній день не бачить підстав для економічної кризи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на засіданні парламенту щодо запровадження в Україні тимчасового військового положення.

"Я не бачу сьогодні підстав для економічної кризи. Більше того, я хочу підкреслити, що ми з вами маємо всі можливості забезпечити стабільність: і в економіці, в магазинах, аеропортах, на залізницях, на дорогах - все буде абсолютно нормально", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" строком на 30 діб на територіях кількох областей, розташованих вздовж російського кордону і придністровської ділянки україно-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Рішення було прийнято за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони України у відповідь на відкриту агресію прикордонників Російської Федерації щодо українських судів загальної акваторії Азовського моря в неділю, 25 листопада.

26 листопада Міжнародний валютний фонд офіційно підтвердив відсутність юридичних обмежень щодо продовження співробітництва з Україною після ведення військового положення.