Google AdSense припиняє обслуговування окупованого Криму

Компанія Google почала блокувати акаунти на території окупованого Росією Криму, передають "Новини Криму".

Кримські блогери, які продавали рекламу зі своїх сайтів в Google, стали отримувати повідомлення, в яких йдеться, що їх акаунти в Google AdSense будуть закриті.

Читайте такожПлатіжна система Skrill відключила акаунти клієнтів в окупованому Криму«Ваш акаунт розташований у Криму. Видавці з цього регіону не можуть співпрацювати з AdSense у зв'язку з санкціями, які недавно вступили в силу», - пояснили в компанії.

У листах також наголошується, що Google не зможе перевести невиплачені кошти з акаунта користувача.

Читайте такожСлідом за Visa операції в окупованому Криму припинила і MasterCardВ 2014 році ЄС і США ввели санкції проти Росії через окупацію Криму і військові дії на сході України. Зокрема, заборонено західним компаніям співпрацювати з кримським бізнесом, у тому числі надавати кримчанам доступ до поширених інтернет-сервісів. Згідно з відповідним указом президента США, американські сервіси, в тому числі Google, повинні відмовляти кримчанам в реєстрації, викачуванні і активації продуктів.

У січні американська компанія Apple заморозила всі акаунти розробників, зареєстрованих у Криму.