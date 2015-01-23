Google AdSense припиняє обслуговування окупованого Криму
На тлі санкцій Заходу кримські акаунти заблоковано.
Компанія Google почала блокувати акаунти на території окупованого Росією Криму, передають "Новини Криму".
Кримські блогери, які продавали рекламу зі своїх сайтів в Google, стали отримувати повідомлення, в яких йдеться, що їх акаунти в Google AdSense будуть закриті.
Читайте такожПлатіжна система Skrill відключила акаунти клієнтів в окупованому Криму«Ваш акаунт розташований у Криму. Видавці з цього регіону не можуть співпрацювати з AdSense у зв'язку з санкціями, які недавно вступили в силу», - пояснили в компанії.
У листах також наголошується, що Google не зможе перевести невиплачені кошти з акаунта користувача.
Читайте такожСлідом за Visa операції в окупованому Криму припинила і MasterCardВ 2014 році ЄС і США ввели санкції проти Росії через окупацію Криму і військові дії на сході України. Зокрема, заборонено західним компаніям співпрацювати з кримським бізнесом, у тому числі надавати кримчанам доступ до поширених інтернет-сервісів. Згідно з відповідним указом президента США, американські сервіси, в тому числі Google, повинні відмовляти кримчанам в реєстрації, викачуванні і активації продуктів.
У січні американська компанія Apple заморозила всі акаунти розробників, зареєстрованих у Криму.