Українські підприємства збільшили капінвестиції до 337 мільярдів

Основним джерелом залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,2% загального обсягу інвестицій.

Українські підприємства в січні-вересні 2018 року збільшили капітальні інвестиції на 19,9% порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 337 мільярдів гривень.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,2% загального обсягу", - йдеться в повідомленні.

Якщо говорити про напрямки використання, то вагомі частки інвестицій освоєні в машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби (47,2% всього обсягу), а також будівлі і споруди (42,8%). На капітальний ремонт активів спрямовано 8,7% від загального обсягу капітальних інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, українські підприємства в 2017 році збільшили капітальні інвестиції на 22,1% порівняно з 2016 роком - до 412,8 мільярда гривень.