"Гривні буде зле": експерт оцінив наслідки введення воєнного стану в Україні

Зростання цін, продуктові картки, "замороження" депозитів, обвал гривні та широкомасштабне мародерство - все це, за словами експерта, може принести громадянам України запровадження воєнного стану.

Введення воєнного стану матиме серйозні негативні наслідки для української економіки.

Про це розповів Віктор Суслов, заслужений економіст України, екс-міністр економіки України, передає "Главред".

За його словами, зараз неможливо спрогнозувати, наскільки жорсткий режим воєнного стану може бути введено в Україні. Адже він може бути і досить м'яким, так би мовити, "гібридним" воєнним станом, за якого життя країни не дуже зміниться. А може бути і жорсткою диктатурою. Але в будь-якому варіанті він буде важким для нинішньої політичної опозиції.

Також найближчим часом неминучим є період сильної турбулентності в економіці. Так, у людей з'явиться загальна невпевненість в майбутньому, в результаті чого можна прогнозувати сильний відтік грошей з банків.

"Зрозуміло, що при офіційному введенні воєнного стану в Україні потрібно буде забути про будь-які іноземні інвестиції – вони діяти не будуть. Буде тільки відтік. Причому негативні наслідки цього будуть діяти ще довго після того, як воєнний стан буде скасовано", - упевнений Суслов.

Що стосується перспектив співпраці МВФ і України, продовжив Суслов, то заяву Фонду вже опубліковано. Кажуть, що у МВФ є досвід надання підтримки країнам, в яких були і воєнний стан, і військові дії. Тож введення воєнного стану - не перешкода для продовження кредитування з боку МВФ.

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"Як воєнний стан відіб'ється на курсі гривні щодо долара?.. На якому рівні зупиниться гривня, прогнозувати складно, та й, напевно, не потрібно. Дуже багато чого буде залежати від дій Національного банку", - зазначив Суслов.

Він також припускає, що "замороження" Національним банком депозитів, якщо паніка буде купувати значні обсяги, й люди активно почнуть забирати гроші з банків.

"Але в цілому гривні буде зле. На неї чекає досить серйозна девальвація", - наголосив екс-міністр економіки України.

При цьому неминучим буде підвищення цін, зокрема, на продукти харчування, каже він. Адже будь-яка девальвація автоматично призведе до зростання цін на імпорт й тягне за собою всі інші ціни.

Крім того, оскільки воєнний стан вводиться на підставі протидії російської агресії, то можна прогнозувати практично повне припинення економічних відносин з Росією. А на сьогодні Україна отримувала з Росії дуже багато життєво необхідних товарів. І серед всіх країн Росія все одно залишалася основним торговельним партнером України.

"Так, можуть виникнути перебої з пальним, якщо будуть введені обмеження і з російської сторони на поставки нафти, бензину, дизпалива, автомобільного газу, в тому числі на постачання через інші країни, наприклад, Білорусь (як відомо, значну частину цих ресурсів ми отримуємо через Білорусь). Можуть виникати серйозні складнощі в енергетиці, якщо будуть обмежені постачання енергетичного вугілля, антрациту з території Російської Федерації на територію України. Обмеження поставок коксівного вугілля може завдати серйозної шкоди українській металургії. Ну, і ядерне пальне – Україна, наша атомна енергетика, залежна практично на ¾ від російських поставок. Так що все це теж може мати негативні наслідки", - підкреслив експерт.

"Цілком можливо введення більших обмежень у діяльності бізнесу, економіки. Наприклад, може бути введено комендантську годину, обмеження на в'їзд і виїзд з країни. У зв'язку з цим стане непереливки і нашому туристичному бізнесу: ні сюди ніхто не приїде, ні звідси ніхто не виїде. Логічно, якщо буде заборонений виїзд чоловіків призовного віку", - додав він.

З іншого боку, якщо режим воєнного стану буде використаний для придушення опозиції та інакомислення, то ситуація в країні може досить серйозно загостритися, говорить Суслов.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" строком на 30 діб на територіях кількох областей, розташованих вздовж російського кордону і придністровської ділянки україно-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.