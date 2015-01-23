Яценюк вимагає від голів областей підготувати перехід економіки на "військові рейки"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час селекторної наради в уряді вимагав від керівників обласних державних адміністрацій подати плани мобілізації економіки регіонів на випадок ускладнення ситуація і переходу країни «на військові рейки».

«Ми вели розмову про уточнення мобілізаційних планів національної економіки. Не всі, на жаль, поставилися до цього відповідально. Я вимагаю від усіх, щоб кожна область подала остаточні мобілізаційні плани економіки на випадок того, якщо нам доведеться повністю переходити на військові рейки», - сказав голова уряду.

Крім того, прем'єр закликав голів областей починати кожен робочий день із наради з силовими відомствами для оцінки ситуації.

«Ще раз підкреслюю: кожен ранок у вас повинен починатися з оперативної наради з силовими відомствами. До цього треба підключати служби з надзвичайних ситуацій, установи охорони здоров'я та стратегічні підприємства, які працюють на території ваших областей», - зазначив Яценюк, додавши, що в уряді працює оперативний штаб.

«Я на постійному контакті з вами. Ваше завдання - спілкуватися з людьми і пояснювати людям, що якщо вулицями ходять міліціонери, то це означає, що ми забезпечуємо безпеку. Ваше завдання - повна координація роботи. Ситуація непроста, але наше завдання, щоб ми відчували себе в безпеці і ті ключові об'єкти інфраструктури країни, які мають стратегічне значення для міста, області та держави в цілому, повністю охоронялися», - підкреслив Яценюк.

Він також доручив головам облдержадміністрацій створити бригади з реагування на техногенні події та випадки, які можуть мати ознаки «надзвичайних».

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Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, також присутній на селекторній нараді, звернув увагу, що терористична загроза в Україні стає реальністю, тому необхідно забезпечити адекватні контртерористичні заходи, але «без будь-якої паніки, без будь-якої метушні». При цьому Яценюк доручив на місцевих телеканалах у регіонах надати телефони спеціальних гарячих ліній, щоб система інформування громадян працювала як можна ефективніше.