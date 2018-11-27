Євро в обмінниках Києва коштує 33 гривні, долар - майже 29
11:21, 27 листопада 2018Фінанси
1411 0
Продати долари можна за 28,65 гривні, євро - за 32,45 гривні.
Ілюстрація REUTERS
Вартість долара в київських обмінних пунктах сьогодні, 27 листопада, зросла до 28,95 гривні, євро – до 33 гривень.
Читайте такожГройсман не бачить підстав для економічної кризи
Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,65 гривні, євро - за 32,45 гривні за одну грошову одиницю.
Вчора, 26 листопада, вартість долара в обмінних пунктах київських становила 28,80 гривні, євро – 32,20 гривні за одну грошову одиницю.
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада національна валюта України знецінилася на міжбанківському валютному ринку на новинах про можливе введення військового стану на 15 копійок – до 27,88/27,91 гривні/долар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter