Українська Національна Лотерея представила Україну на Всесвітньому Лотерейному Саміті

Саміт проводиться Всесвітньою Лотерейною Асоціацією (WLA) кожні два роки.

Українська Національна Лотерея – єдиний оператор лотерей в Україні, який представив нашу країну на Всесвітньому Лотерейному Саміті 2018, що відбувся 18-22 листопада в Буенос Айресі, Аргентина. Про це повідомив гендиректор УНЛ Андрій Бочковський.

Саміт проводиться Всесвітньою Лотерейною Асоціацією (WLA) кожні два роки. У цьому році він був організований спільно з Аргентинською національною асоціацією лотерей (ALEA).

«Президент WLA Жан-Люк Моне-Банет заявив на саміті, що поточна тенденція світової лотерейної індустрії - це електронізація роздрібних мереж та інтеграція мобільної лотерейної активності із традиційними фізичними роздрібними мережами. Це повністю співпадає із наявною стратегією розвитку Української Національної Лотереї», - зазначив Бочковський.

В роботі саміту взяли участь керівники лотереї зі всього світу. Як зазначив гендиректор УНЛ, українській стороні вдалося провести зустрічі та переговори з керівництвом вищого рівня світових постачальників лотерейних технологій, зокрема із стратегічним партнером, американською корпорацією IGT (правонаступником корпорації GTECH), щодо впровадження сучасних лотерейних систем та ігор в Україні.

«Ми досягли домовленостей щодо використання технологічних ресурсів та інновацій корпорації IGT разом iз багатими знаннями та досвідом у лотерейній індустрії щоб реформувати лотерейну галузь в Україні та перетворити цю галузь на соціально-відповідальну діяльність, залучити населення до захищеної та відповідальної гри з метою поповнення державних бюджетів різних рівнів та фінансування соціальних програм», - підкреслив Бочковський.

На його думку, такий підхід не тільки зробить привабливим покупку лотерейного білету, але й забезпечить привабливість та прозорість лотерейної діяльності, а також принесе більше позитивної енергії у суспільство в цілому.

Українська Національна Лотерея – оператор державних лотерей в Україні, заснована у 1997 році, є членом Європейської асоціації державних та тото лотерей (European Lotteries) та Всесвітної Лотерейної Асоціації (WLA). Стратегічним партнером та постачальником лотерейної системи є американська корпорація IGT (правонаступник корпорації GTECH).