Уряд Роcії радить громадянам і бізнесу готуватися до "жорсткої посадки"

В Росії нічого хорошого в існуючій ситуації в економіці немає, вона буде посилюватися, треба всім - і громадянам, і бізнесу - готуватися до "жорсткої посадки", заявив перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов, передає РИА Новости.

Читайте такожМВФ погіршив прогноз по ВВП Росії в 2015 році зі слабкого зростання до падіння на 3%"Нічого хорошого в наявній ситуації немає, вона дуже важка. Думаю, що вона буде ускладнюватися. Антикризовий план 2015 року повинен бути розрахований на те, щоб допомогти адаптуватися, як ми застосовували термін у 2008 році, до жорсткої посадки... Треба навчитися всім жити, починаючи від пересічних громадян до великих корпорацій і федерального уряду, в нових умовах", - сказав Шувалов.

Він зазначив, що економіка РФ "жорстко сідає".

Перший віце-прем'єр підкреслив, що настає час, коли потрібно провести всі ті реформи, про які багато говорилося, але реальної потреби у громадян у них не було. "Моє побоювання, я скажу відверто, що вся ця повістка може швидко зникнути з поверненням великих експортних доходів, як тільки вони з'являться, весь модернізаційний порядок буде змінено на який-небудь інший",- додав він.