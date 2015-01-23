Білоус: ПДВ будуть і далі повертати облігаціями - «це краще, ніж нічого»

Державна фіскальна служба України не виключає подальшого використання державних облігацій як інструменту відшкодування платежів з податку на додану вартість і, можливо, переплат з податку на прибуток, заявив під час прес-конференції голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

«ПДВ-облігації – це в будь-якому разі краще, ніж нічого. Ми в 2014 році випустили облігацій на майже 7 млрд грн і, таким чином, запустили фондовий ринок, - сказав Білоус. – Зараз ми виходимо з того, що маємо. Хотілося б, звісно, все відшкодовувати і повертати грішми. Проте ПДВ-облігації можна використовувати і далі. Крім того, ми обговорюємо такий механізм щодо переплат з податку на прибуток».

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Як повідомляв УНІАН, вперше про можливість випуску ПДВ-облігацій в березні 2014 року заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він наголосив, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання, які можуть бути використані для виплати заборгованості з відшкодування ПДВ, яка на початок 2014 року становила близько 16,7 млрд грн.

Кабмін 21 травня 2014 року ухвалив рішення випустити ПДВ-облігації номінальною вартістю 1 тис. грн, терміном обороту 5 років і ставкою купона на рівні облікової ставки НБУ на загальну суму 7 млрд грн. Перший транш ПДВ-облігацій на 3,5 млрд грн Мінфін випустив 8 липня, другий на 2,2 млрд грн – 29 липня, а третій на 955 млн грн - 21 серпня. Потім Мінфін випустив ще два транші облігацій.

На початку вересня 2014 року обсяг виданих облігацій становив 6,4 млрд грн. Найбільшими тримачами ПДВ-облігацій стали металургійні компанії - «Арселорміттал Кривий Ріг», Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, контрольований швейцарською гірничорудною компанією Ferrexpo, і корпорація ІСД. За інформацією Держказначейства, «Арселорміттал Кривий Ріг» одержав ПДВ-облігацій на 1,55 млрд грн, Полтавський ГЗК – на 1,36 млрд грн, ІСД – на 1,3 млрд грн.

Серед інших великих тримачів ПДВ-облігацій – Єристовський ГЗК, також контрольований Ferrexpo (159,4 млн. грн), компанія «Кернел-трейд», підрозділ агрохолдингу «Кернел» (190 млн грн), а також агрокомпанії - «Райз», яка входить до групи компаній «Укрлендфармінг» (253,7 млн грн), і «Сантрейд», яка входить в агрохолдинг Bunge (156,1 млн грн).

Згідно із законом про державний бюджет на 2015 рік, більш як третина податкових надходжень в доходну частину бюджету має забезпечити податок на додану вартість – 157,8 млрд грн, при обсягу запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн.