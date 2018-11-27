Паніка на валютному ринку є короткочасним явищем - експерт

Зазначається, що нічого крім панічних настроїв та страху на готівковому ринку немає.

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що підвіщення курсу валют спричинено панікою та незабаром стабілізуються.

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Про це повідомляє "Прямий".

"На курс долара впливають як об’єктивні так і суб’єктивні причини. На сьогоднішній момент найбільш яскравим прикладом того, які суб’єктивні причини є курс долара по якому міняють банки на міжбанківському ринку. А суб’єктивний аспект повністю виражений в тому, що робиться на готівковому та чорному ринку. Різниця є достатньо серйозно", - сказав він.

"Безготівковий курс 28 гривень, а чорний та готівковий курси підскочили до 29 гривень. Нічого крім панічних настроїв та страху на готівковому ринку немає", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, керівники 40 найбільших банків в Україні запевнили, що їхні банки продовжуватимуть безперебійну роботу у разі запровадження воєнного стану, у тому числі поповнювати готівкою банкомати і термінальні мережі.

Вранці 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили агресивні дії проти трьох кораблів ВМС ЗС України під час їх переходу з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, прикордонний корабель РФ здійснив таран рейдового буксира.

В результаті зіткнення з прикордонними силами ФСБ РФ в Керченській протоці поранення отримали шість українських моряків. За даними нардепа Борислава Берези, двоє з них у важкому стані.

Після інциденту російська влада в односторонньому порядку закрила Керченську протоку для проходу цивільних суден.

Секретар Ради Національної Безпеки та Оборони Олександр Турчинов під час засідання РНБО запропонував ввести в Україні воєнний стан на 60 діб.

Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко наголосила, що введення воєнного стану не скасовує майбутні президентські вибори.

Крім того, рішення про запровадження в Україні воєнного стану не вплине на роботу банків.