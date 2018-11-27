Держборг України скоротився на $350 мільйонів

У гривневому еквіваленті держборг скоротився на 19,88 млрд грн.

Обсяг державного і гарантованого державою боргу України за жовтень скоротився в доларовому еквіваленті на 0,35 млрд дол., або на 0,5%, - до 74,32 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, у гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період скоротився на 19,88 млрд грн, або на 0,9%, - до 2,093 трлн грн.

Згідно з наведеними даними, порівняно з показником на початок цього року обсяг держборгу в доларовому еквіваленті знизився на 2,6%, у гривневому еквіваленті - на 2,3%.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, і на 11% до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті.

Кабінет міністрів 22 серпня ухвалив трирічну стратегію управління держборгом, яка передбачає зниження його до кінця 2020 року до рівня не вище 49% ВВП і оптимізацію структури боргу.