ЄС може збільшити допомогу Україні до €2,5 млрд

Потенційно першопочаткову пропозицію щодо 1,8 млрд євро може бути збільшено до 2,5 млрд, пише Європейська правда із посиланням на Reuters.

"Враховуючи актуальність ситуації в Україні, міністри будуть дискутувати, наскільки ЄС може покращити свою пропозицію щодо 1,8 млрд євро", - сказав один дипломат ЄС, який готує зустріч, що відбудеться 27 січня.

Двоє інших дипломатів підтвердили, що таке обговорення буде відбуватися, але попередили, що питання збільшення допомоги не є вирішеним.

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"Більше грошей з бюджету ЄС для забезпечення кредитів означає, що менше коштів залишається на інші речі, так що це не так просто", - сказав дипломат.

Нагадаємо, 8 січня Європейський союз запропонував Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги.

Очікується, що нову програму буде реалізовано протягом 2015 та на початку 2016 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС готує нову допомогу Україні.