Гривня дешевшає на тлі введення воєнного стану

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 28,09/28,12 грн/дол. Поточні котирування на 20 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

У вівторок, 27 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,09/28,12 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування гривні на 20 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,77/31,80 грн/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0973 грн/дол.

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,88/27,91 грн/дол., що на 15 копійок нижче за рівень закриття попередніх торгів.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, гривня знецінилася під дією новин про можливе введення воєнного стану в Україні. Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,65/31,68 грн/євро.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.