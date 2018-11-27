Трамп може ввести нові мита проти Китаю - ЗМІ

Американський лідер зазначив, що мита можуть торкнутися гаджетів, імпортованих з Китаю.

Президент США Дональд Трамп може ввести нові мита щодо китайських товарів на суму 267 мільярдів доларів.

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Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на заяву американського лідера.

"Трамп назвав вкрай малоймовірним те, що Вашингтон прийме пропозицію Пекіна не підвищувати мита на імпорт з поточних 10% до 25%. Американський лідер заявив, що мита можуть торкнутися гаджетів, імпортованих з Китаю. Він повідомив про це за кілька днів до зустрічі з китайським колегою - головою КНР Сі Цзіньпіном. Зустріч відбудеться на полях саміту G20 відбудеться в Аргентині, який відбудеться 30 листопада - 1 грудня", - йдеться в повідомленні.

У розмові з WSJ Трамп допустив, що мита можуть бути введені на китайський імпорт, якщо переговори лідерів не призведуть до сприятливому для США результату.

За словами Трампа, Сполучені Штати не постраждають у випадку, якщо торгової угоди між Вашингтоном і Пекіном не буде досягнуто. Американський лідер вважає, що країна виграє від мит, що стягуються з китайського імпорту.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на три обізнаних джерела повідомило, що США в грудні можуть оголосити про введення додаткових мит на імпорт китайських товарів, якщо зустріч президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна на полях G20 буде провальною.