Воєнний стан поки не обмежує економічну діяльність в Україні - Мінекономрозвитку

Суб'єкти господарювання та громадяни можуть здійснювати економічні операції у звичайному режимі.

Укази Президента про введення воєнного стану України поки не накладають обмежень на економічну діяльність на всій території країни.

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Про повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Укази Президента України "Про надзвичайні заходи із забезпечення державного суверенітету та незалежності України та введення воєнного стану в Україні" та "Про введення воєнного стану в Україні" поки не накладають обмежень на економічну діяльність на всій території України. Суб'єкти господарювання та громадяни можуть здійснювати економічні операції у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Мінекономрозвитку буде оперативно повідомляти про будь-які зміни в режимі здійснення економічної і зовнішньоекономічної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була проінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм у цілях забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був зруйнований. Крім того, під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформацію про можливості проходження через протоку. Шість українських військовослужбовців поранені, інші члени екіпажів потрапили в полон.

Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» терміном на 30 діб на територіях кількох областей, розташованих вздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.