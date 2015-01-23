Нацбанк наприкінці тижня вирішив знизити офіційний курс гривні
14:29, 23 січня 2015Фінанси
622
Із початку поточного тижня Національний банк чотири дні поспіль підвищував офіційний курс гривні.
НБУ послабив курс української валюти / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 23 січня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США - 1579.2050 (з 22 січня - 1576.7642);
100 євро - 1834.7204 (з 22 січня - 1827.9427);
10 російських рублів - 2.4147 (з 22 січня - 2.4052).
Читайте такожКабмін розраховує утримати цього року курс 17 гривень за доларЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України в суботу, 17 січня, з 14:00 установив курс гривні до долара на рівні 15,8764, що на 2 копійки нижче останнього історичного мінімуму, встановленого НБУ 22 грудня 2014 року на рівні 15,8544.
Протягом поточного тижня Нацбанк підвищував курс гривні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter