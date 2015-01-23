Нацбанк наприкінці тижня вирішив знизити офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 23 січня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1579.2050 (з 22 січня - 1576.7642);

100 євро - 1834.7204 (з 22 січня - 1827.9427);

10 російських рублів - 2.4147 (з 22 січня - 2.4052).

Читайте такожКабмін розраховує утримати цього року курс 17 гривень за доларЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України в суботу, 17 січня, з 14:00 установив курс гривні до долара на рівні 15,8764, що на 2 копійки нижче останнього історичного мінімуму, встановленого НБУ 22 грудня 2014 року на рівні 15,8544.

Протягом поточного тижня Нацбанк підвищував курс гривні.