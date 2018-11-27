Скільки коштуватиме долар: експерти спрогнозували вплив воєнного стану на курс гривні

Курс гривні до долара в Україні до кінця року становитиме близько 29 грн/дол., як і прогнозувалося раніше.

Введення воєнного стану в ряді областей України не матиме істотного впливу на валютний ринок країни, і курс гривні до долара до кінця року становитиме близько 29 грн/дол., як і прогнозувалося раніше.

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Таку думку висловили опитані УНІАН експерти, коментуючи зниження курсу гривні на валютному ринку України на тлі новин про введення в країні воєнного стану.

Зокрема, старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб зазначив, що основна фаза зростання вартості валюти вже позаду, і на «сірому» ринку вранці у вівторок відбувалося навіть невелике зниження долара до рівнів понеділка.

За його словами, стрибок курсу має під собою психологічні причини і в найближчі дні сповільниться, оскільки формат прийнятого рішення про військовий стан не перешкоджає здійсненню економічної та зовнішньоекономічної діяльності, не створює перешкод для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом, а також голова держави дав гарантії, що воєнний стан не перешкодить проведенню виборів.

«Основний сценарій до кінця року – загострення відносин, «гарячої» фази конфлікту не буде. У цьому випадку до кінця року курс долара не перевищить 28,5-29 грн. А в разі виділення грошей МВФ до кінця року - навіть відкотиться нижче 28,5 грн», - прогнозує експерт.

Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій також залишив незмінним прогноз щодо курсу гривні на кінець року на рівні 29,0-29,5 грн/дол.

«Очевидно, деякі панічні настрої можуть призвести до того, що курс буде на позначці 29 не до кінця року, а трохи раніше, але це не повинно значно вплинути на баланс попиту і пропозиції валюти», - вважає він.

Головний економіст «Альфа-Банку» (Україна) Олексій Блінов також не змінив курсові очікування і зберіг прогноз коливань курсу гривня-долар в діапазоні 28-29 в грудні 2018 року.

«Невелике ослаблення гривні в кінці року пов'язане з традиційним збільшенням бюджетних витрат у цей період. Така ж тенденція спостерігалася і в 2017, і в 2016 році», - зазначив банкір.

Представник Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран також назвав ключовим для валютного ринку України фактор бюджетних платежів, називаючи стрибок курсу на валютному ринку очікуваним у зв'язку із зростанням таких платежів у кінці місяця. За його словами, фактор паніки також себе вже вичерпав, і долар на «чорному» ринку впав до 28,04-28,15 грн. «Прогноз залишився незмінним: 29 - це межа», - вважає експерт.

Водночас, він допускає негативний вплив на валютний ринок за умов подальшого блокування росіянами Азовського моря, яке використовують для транспортування експорту металургійної галузі через Маріупольський порт. «Блокування Азовського басейну призведе до того, що у нас може затриматися від 5 до 10% валютної виручки», - прогнозує експерт.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначив, що паніка на готівковому валютному ринку тривала фактично півдня. «Ні масштаб конфронтації в Керченській протоці, ні формат, в якому введено військовий стан, не мають прямого впливу на економіку. Прямий вплив мали б подальші провокації з боку Росії, або повне перекриття протоки для торгових суден, яких не було», - пояснив він.

Експерт вважає, що фундаментальні фактори, включаючи рекордний урожай зернових, падіння цін на нафту, жорстку бюджетну політику цього року і прийняття бюджету-2019 відповідно до домовленостей з МВФ, - на боці стабільності гривні. «Нові бізнес-проекти і приватні інвестиції в Україну можуть бути відкладені до початку 2019 року, проте істотного впливу на стабільність фінансового ринку вони не нададуть. Якщо не буде серйозного загострення з боку Росії, то курс залишиться в діапазоні 28-28,5 грн дол.», - прогнозує Вишлінський.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 листопада, національна валюта України знецінилася на міжбанківському валютному ринку на новинах про можливе введення військового стану на 15 копійок – до 27,88/27,91 грн/дол.

Вартість долара в обмінних пунктах київських у цей день зросла до 28,80 грн, євро – до 32,20 грн.

Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» терміном на 30 діб на територіях кількох областей, розташованих вздовж російського кордону і придністровської ділянки україно-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Рішення було прийнято за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони України у відповідь на відкриту агресію прикордонників Російської Федерації щодо українських судів загальної акваторії Азовського моря в неділю, 25 листопада.