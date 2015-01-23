У Казахстані вже заговорили про відновлення митних кордонів в Євразійському союзі

Відновити митні кордони в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС) пропонує директор Центру макроекономічних досліджень Олжас Худайбергенов, передає LS.

Читайте такожУряд РФ радить громадянам і бізнесу готуватися до "жорсткої посадки"«Договір про ЄАЕС підписували на початку 2014 року. Передбачалося, що на території союзу буде передбачувана валютна політика всіх держав, в першу чергу Росії. До кінця 2014 року ситуація сильно змінилася. І в цих умовах правильніше буде, якщо Росія визнає, що в Казахстані важкі умови і не буде заперечувати проти відновлення митних кордонів, не бажаючи, щоб проблеми в Росії перекинулися на Казахстан», - сказав Худайбергенов.

Необхідно, на його думку, встановити квоти по товарам-конкурентам. Інша продукція може завозитися за колишніми правилами. Експерт також вважає, що потрібно переглянути ставку мита. «Ставка повинна розраховуватися за формулою: відсоток девальвації по рублю мінус інфляція в Росії. Це дозволить врахувати всі рухи по рублю. У такій ситуації Росія не тільки не втрачає колишній обсяг поставок, але і отримує можливість конкурувати з імпортом із трьох країн. При цьому вона буде вигравати, не завдаючи шкоди Казахстану», - стверджує Худайбергенов.

Читайте такожThe Guardian: Рублева криза є загрозою для 9 країн, що залежать від грошових переказівУчасники Митного союзу - Росія, Білорусь і Казахстан підписали 29 травня 2014 року в Астані договір про Євразійський економічний союз. Він набрав чинності з 1 січня 2015 року. 2 січня до ЄАЕС приєдналася Вірменія, в травні очікується приєднання Киргизії.