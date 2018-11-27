«Ощадбанк» за рішенням арбітражу щодня нараховуватиме Росії по $100 тисяч штрафу

Міжнародний арбітраж 26 листопада ухвалив безпрецедентне рішення про стягнення з РФ на користь українського державного «Ощадбанку» 1,3 млрд дол. як компенсації збитків.

Державний «Ощадбанк» щодня нараховуватиме 97 тисяч доларів штрафних санкцій у разі невиконання Російською Федерацією рішення Міжнародного арбітражу про компенсацію банку 1,3 млрд дол. збитків в результаті анексії Криму.

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Про це повідомив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«97 000 доларів. Саме така сума відсьогодні і щодня нараховуватиметься за рішенням Арбітражного трибуналу в Парижі в разі невиконання Російською Федерацією зобов'язання відшкодувати «Ощадбанку» майже 1,3 млрд дол. збитків, завданих внаслідок анексії й окупації АР Крим», - написав банкір, наголошуючи, що нарахування санкцій відбуватиметься щодня.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний арбітраж ухвалив безпрецедентне рішення про стягнення з Російської Федерації на користь українського державного «Ощадбанку» 1,3 млрд дол. як компенсації збитків в результаті анексії Криму. Його рішення є остаточним і обов'язковим для сторін, при цьому сторони зобов'язані виконувати рішення без зволікання.

У березні 2014 року в результаті невизнаного світом референдуму, який відбувся в Автономній Республіці Крим, Україна втратила півострів. Кремль включив його до складу Російської Федерації.

З 7 серпня 2014 року Національний банк України зобов'язав банки країни призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.