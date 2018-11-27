Російський ВТБ погрожує подати в суд на Порошенка

У ВТБ заявили, що прагнутимуть відшкодування витрат на придбання українського банку, який він купив у Порошенка в 2006 році.

Російський банк ВТБ, 60,9% активів якого належить російській державі, може подати позов до міжнародного суду на президента України Петра Порошенка через рішення Апеляційного суду Києва, яке "паралізувало роботу" дочірнього банку в Україні.

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Про це йдеться в заяві банку, передає dt.ua.

Банк додав, що він оскаржив рішення суду, але "розгляд скарг необгрунтовано затягується, а політична заангажованість українських судів робить їх майбутні рішення щодо нас передбачуваними".

"На наш погляд, рішення українських судів є нічим іншим, як узаконенням спроби рейдерського захоплення наших українських активів", - йдеться в заяві ВТБ банку.

ВТБ заявив, що буде прагнути до відшкодування витрат на придбання українського банку, який він купив у Порошенка в 2006 році.

"Хотіли б також нагадати Порошенку, що ВТБ (Україна) був побудований на базі банку "Мрія", яким він володів, і який Група ВТБ придбала у нього в 2006 році. Група ВТБ залишає за собою право звернутися до міжнародного суду за стягненням з Порошенка суми коштів, витрачених на покупку банку", - йдеться в заяві банку.

Київський апеляційний суд 19 листопада частково задовольнив скаргу "ВТБ Банку" і скасував постанову приватного виконавця про заборону даного банку проводити ліквідацію або реорганізацію юридичної особи.

Повідомлялося, що раніше ВТБ не виключав подальшого погіршення ситуації з ліквідністю своєї української "дочки" - "ВТБ Банк", - у випадку, якщо будуть збережені істотні обмеження за судовим рішенням.

"ВТБ-Банк" ввів ліміти на зняття готівки через зниження обсягу ліквідності. У Нацбанку при цьому підтвердили наявність проблем з ліквідністю в банку.

Президент Петро Порошенко 15 березня 2017 року затвердив санкції проти функціонуючих в Україні банків з російським капіталом. Санкції терміном в один рік зачепили ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ПАТ "БМ Банк". 6 березня 2018 року голова держави продовжив санкції ще на рік.