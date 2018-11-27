Коломойський розповів, чому Ахметов контролює 30% ВВП України

Бізнесмен заявив, що держава створила такі умови, за яких Ахметов зміг отримати такий вплив.

Бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю каналу KishkiNa розповів про своє ставлення до олігарха Ріната Ахметова і поділився думкою, як тому вдається контролювати майже третину ВВП України.

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Він заявив, що не засуджує Ахметова, який заробляє на схемі "Роттердам+", тому що олігарх грає за правилами, прописаними державою. За його словами, після втечі Віктора Януковича і його оточення в Росію, їхні сфери впливу дісталися Ахметову, передає ТСН.

"Погано лежало – не погребував, взяв. В результаті сьогодні Рінат Леонідович (Ахметов – ред.) контролює 30% ВВП. А за Януковича контролювали в кращому разі 15 або 20%. З іншого боку, ВВП став в два рази меншим, в 2,5", - зазначив Коломойський.

Також він додав, що Ахметов взяв під свій контроль половину валютної виручки в Україні.

"Він контролює 50% валютної виручки в країні. А до цього контролював 20 або 25% виручки", - додав бізнесмен.

Коломойський заявив, що держава створила такі умови, за яких Ахметов зміг отримати такий вплив.

"Я вважаю, що Ахметов все робить в рамках українського законодавства. Як це: кожна команда грає на стільки, на скільки їй дозволяє грати суперник (...) Держава створює умови, у яких одна людина, без прізвища, може контролювати 30% ВВП", - пояснив він.

Також Коломойський сказав, що вони з Ахметовим іноді спілкуються по телефону, вітають один одного з днем народження і "партнують у дрібних бізнесах, що залишилися".

Раніше повідомлялося, що олігарх Рінат Ахметов став найбагатшим українцем в рейтингу товстосумів планети за версією Forbes. Він опинився на 334 місці зі статком у 5,5 млрд доларів. Також до списку увійшли Костянтин Жеваго, Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Юрій Косюк і Вадим Новинський.